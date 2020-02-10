Суд арестовал участника розыгрыша про коронавирус в метро Москвы

Черёмушкинский суд Москвы арестовал на два месяца Кароматулло Джаборова, участника видеоролика с розыгрышем про коронавирус в метро Москвы.

«Постановлением Черёмушкинского суда Москвы в отношении Джаборова К.С. удовлетворено ходатайство следствия об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу на срок до 8 марта», — приводит ТАСС слова судьи Натальи Журавлёвой.

В отношении Джаборова возбуждено уголовное дело по ст. 213 УК России «Хулиганство». Свою вину подозреваемый не признал.

2 февраля в вагоне электропоезда, следовавшего от «Полежаевской» до «Улицы 1905 года», молодой человек упал, имитируя внезапный приступ, при этом сообщники выкрикивали фразы о наличии у него коронавируса. Ролик о произошедшем был размещён в интернете.