Опрос: 33% россиян опасаются потерять работу на фоне коронавируса

Специалисты сервиса «Работа.ру» провели опрос, в результате которого выяснили, что 33% россиян боятся лишиться работы из-за коронавируса.

Как передаёт газета «Известия», 28% опрошенных переживают, что из-за пандемии им могут понизить зарплату.

При этом только 19% россиян заявили, что боятся заразиться коронавирусом.

Отмечается, что опасения опрошенных также связаны с потенциальными финансовыми трудностями: большинство респондентов опасаются лишиться источника дохода, в результате чего им нечем будет платить за ипотеку и кредиты.

В исследовании приняли участие 8,4 тыс. человек из всех регионов России.

Ранее глава Счётной палаты России Алексей Кудрин спрогнозировал значительный рост числа безработных в стране из-за коронавирусной инфекции COVID-19 в 2020 году.

Между тем научный руководитель кафедры экономики труда и персонала МГУ имени М.В. Ломоносова Риорита Колосова в беседе с Nation News рассказала о перспективах дистанционной работы.