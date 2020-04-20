Опрос: 33% россиян опасаются потерять работу на фоне коронавируса
- © AzmanL
- Gettyimages.ru
Как передаёт газета «Известия», 28% опрошенных переживают, что из-за пандемии им могут понизить зарплату.
При этом только 19% россиян заявили, что боятся заразиться коронавирусом.
Отмечается, что опасения опрошенных также связаны с потенциальными финансовыми трудностями: большинство респондентов опасаются лишиться источника дохода, в результате чего им нечем будет платить за ипотеку и кредиты.
В исследовании приняли участие 8,4 тыс. человек из всех регионов России.
Ранее глава Счётной палаты России Алексей Кудрин спрогнозировал значительный рост числа безработных в стране из-за коронавирусной инфекции COVID-19 в 2020 году.
Между тем научный руководитель кафедры экономики труда и персонала МГУ имени М.В. Ломоносова Риорита Колосова в беседе с Nation News рассказала о перспективах дистанционной работы.