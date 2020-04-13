Кудрин предрёк значительный рост числа безработных в России

Глава Счётной палаты России Алексей Кудрин спрогнозировал значительный рост числа безработных в стране из-за коронавирусной инфекции COVID-19 в 2020 году.

Как он отметил в интервью телеканалу РБК, в стране число безработных временно вырастет с 2,5 млн до 8 млн.

«По прогнозу этого кризиса, который сейчас начался в России, с 2,5 млн примерно до 8 млн увеличится число безработных на какой-то период, возможно, что и до конца года», — сказал он.

Вместе с этим Кудрин добавил, что, когда произойдёт «перезапуск» и спрос возрастёт, количество безработных начнёт падать.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что выплаты для потерявших работу из-за коронавирусной инфекции COVID-19 в столице будут действовать до 30 сентября.

6 апреля ФБА «Экономика сегодня» сообщало, что московские власти рассказали о мерах поддержки бизнеса.