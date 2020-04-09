Назван срок выплат по безработице из-за коронавируса в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что выплаты для потерявших работу из-за коронавирусной инфекции COVID-19 в столице будут действовать до 30 сентября.

Об этом говорится в сообщении на сайте мэра Москвы.

«Выплаты мы начали сегодня. Программа выплат будет действовать до 30 сентября 2020 года», — отметил мэр.

Он считает, что «так долго — целых полгода — эта помощь не потребуется».

Также в сообщении опубликован порядок оформления выплаты.

«Если вы недавно потеряли работу, необходимо подать заявку на сайте czn.mos.ru или на портале госуслуг», — указано в нём.

Отмечается, что специалисты центра занятости проверят документы и назначат выплату в течение двух-четырёх дней.

В конце марта власти Москвы сообщали, что жителям столицы будут выплачивать компенсацию в размере 19,5 тыс. рублей в месяц в связи с ситуацией с коронавирусом.