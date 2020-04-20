В Роскачестве дали рекомендации по сохранению фигуры в самоизоляции

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Специалисты Роскачества дали рекомендации, как сохранять физическую форму, находясь в самоизоляции на даче.
В Роскачестве дали рекомендации по сохранению фигуры в самоизоляции
  • РИА Новости

Как сообщает газета «Известия» со ссылкой на официальный сайт Роскачества, нужно ежедневно по полчаса заниматься физкультурой, а также правильно питаться. 

«Чтобы загородное «заточение» сделать ещё и полезным, занимайтесь каждый день по полчаса физкультурой. Каждый день по полчаса нагрузок плюс правильное питание, а в результате уже к началу мая вы не только сможете избавиться от 2—3 кг, но и подтянете мышцы», ― отметили специалисты.

Подчеркивается, что спортивные упражнения снижают влияние стрессов на организм, а занятия на природе увеличивают их эффективность.

Эксперты рекомендуют включить в основу ежедневного рациона белковые продукты и овощи, а также отказаться от сахара и муки.

Ранее, как передавал телеканал «360», специалисты Роскачества проверили творожную массу 19 российских брендов.

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