Названа самая востребованная нотариальная услуга в условиях самоизоляции

Специалисты Федеральной нотариальной палаты заявили, что одной из наиболее востребованных нотариальных услуг стала возможность отправить документ электронным способом с сохранением его юридической силы.

Как передаёт газета «Известия» со ссылкой на данные статистики, с 1 по 15 апреля 2020 года доля этого сервиса выросла более чем в два раза на фоне общего спада.

Специалисты организации отметили, что в указанный период востребованность нотариальных услуг в целом упала, однако нотариусами было совершено 65 тыс. действий по отправке документов электронным способом.

В ФНП пояснили, что в режиме самоизоляции граждане продолжают оформлять доверенности и другие документы, предприятия участвуют в тендерах и так далее.

Ранее стало известно, что Федеральная нотариальная палата открыла линию правовой помощи гражданам и бизнесу, чтобы в условиях пандемии коронавирусной инфекции обеспечить юридическую поддержку в различных жизненных ситуациях.

10 апреля URA.RU сообщало, что в Тюменской области разрешили работу адвокатам и нотариусам.