ФНП открыла горячую линию правовой помощи

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Федеральная нотариальная палата открыла линию правовой помощи гражданам и бизнесу, чтобы в условиях пандемии коронавирусной инфекции обеспечить юридическую поддержку в различных жизненных ситуациях.
ФНП открыла горячую линию правовой помощи
  • © Наталья Селиверстова
  • РИА Новости

Как сообщают «Известия» со ссылкой на сайт ФНП, консультацию по вопросам, входящим в компетенцию нотариата, теперь можно получить по телефону.

Отмечается, что линия правовой помощи продолжит функционировать вплоть до отмены действия ограничительных мер и возобновления полноценного режима работы нотариальных контор по всей стране.

«Этот сервис по дистанционной правовой помощи населению в условиях, когда возможность личного визита в нотариальную контору ограничена, нужен для безопасности и стабильности гражданского оборота, чтобы помочь защите прав и законных интересов граждан и бизнеса в этот непростой период», — пояснил президент ФНП Константин Корсик.

Ранее, как сообщал телеканал «360», подмосковные власти открыли для предпринимателей онлайн-опрос, позволяющий рассказать о возникших из-за коронавируса трудностях.

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