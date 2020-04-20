В Москве ещё 75 человек вылечились от коронавируса

Короткая ссылка
Число выздоровевших после заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 в Москве достигло 1838, за сутки вылечились 75 человек.
В Москве ещё 75 человек вылечились от коронавируса
  • РИА Новости

«За прошедшие сутки после прохождения лечения от коронавируса выздоровели ещё 75 человек. Всего количество людей, выздоровевших от инфекции, увеличилось уже до 1838», — приводит ТАСС слова  заместителя мэра столицы по вопросам социального развития Анастасии Раковой.

Отмечается, что вылечившимся предлагают стать донорами плазмы.

Ранее сообщалось, что в больничном комплексе в Коммунарке в Москве проходят лечение 606 пациентов, у 410 из них подтверждено заражение коронавирусной инфекцией COVID-19.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить