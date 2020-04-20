В Москве ещё 75 человек вылечились от коронавируса

Число выздоровевших после заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 в Москве достигло 1838, за сутки вылечились 75 человек.

«За прошедшие сутки после прохождения лечения от коронавируса выздоровели ещё 75 человек. Всего количество людей, выздоровевших от инфекции, увеличилось уже до 1838», — приводит ТАСС слова заместителя мэра столицы по вопросам социального развития Анастасии Раковой.

Отмечается, что вылечившимся предлагают стать донорами плазмы.

Ранее сообщалось, что в больничном комплексе в Коммунарке в Москве проходят лечение 606 пациентов, у 410 из них подтверждено заражение коронавирусной инфекцией COVID-19.