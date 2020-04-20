В Москве проводят проверку после смерти женщины у подъезда её дома

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В столичном департаменте здравоохранения прокомментировали сообщения о том, что женщина умерла на лавочке у своего дома.
В Москве проводят проверку после смерти женщины у подъезда её дома
  • © РИА Новости

Отмечается, что в настоящий момент по факту случившегося проходит внутренняя проверка, точная причина смерти будет известна по результатам проведения вскрытия.

Как сообщает РИА Новости, в пресс-службе департамента уточнили, что пациентка была отправлена в ГКБ №52 17 апреля с подозрением на пневмонию.

«Ей провели необходимые обследования, взяли анализ на новую коронавирусную инфекцию и сделали КТ лёгких», — говорится в сообщении.

Тест дал отрицательный результат.

«Подозрения на коронавирус не подтвердились. В связи с этим, а также с отсутствием симптомов, являющихся основанием для госпитализации, на следующий день, 18 апреля, пациентка была выписана», — рассказали в пресс-службе.

Как уточняется, из больницы женщина уехала на социальном такси. Рядом с домом её встретили социальные работники, которые оказывают помощь жителям этого района.

«Возле подъезда женщине стало плохо, социальные работники незамедлительно вызвали скорую и попросили спуститься вниз сына женщины. Скорая приехала в течение 11 минут и, к сожалению, констатировала смерть», — сообщили в пресс-службе.

Согласно данным оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом, число скончавшихся от коронавирусной инфекции COVID-19 в Москве превысило 200.

Ранее сообщалось, что депутат Московской областной думы Иван Жуков скончался в возрасте 63 лет после заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. 

Телеканал «360» передавал, что губернатор Московской области Андрей Воробьёв выразил соболезнования в связи со смертью Жукова.

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