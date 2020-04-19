Число жертв коронавируса в Москве превысило 200

Число погибших от коронавирусной инфекции COVID-19 в Москве превысило 200.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

Уточняется, что число умерших превысило 200 после того, как 28 человек в Москве скончались из-за вируса.

«В Москве скончались 28 пациентов, у которых был подтверждён диагноз «пневмония» и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию... Большинство пациентов имели сопутствующие заболевания. Среди них — гипертония, пиелонефрит, порок сердца, миастения... Трое из скончавшихся страдали сахарным диабетом. Ещё у двоих был хронический бронхит», — отметили в штабе.

Ранее сообщалось, что депутат Московской областной думы Иван Жуков скончался в возрасте 63 лет после заражения коронавирусной инфекцией COVID-19.

Телеканал «360» передавал, что губернатор Московской области Андрей Воробьёв выразил соболезнования в связи со смертью Жукова.