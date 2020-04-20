Кадыров посетил больницу, где лечат пациентов с коронавирусом

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Глава Чечни Рамзан Кадыров посетил грозненскую клиническую больницу №4, в которой лечат пациентов с коронавирусом.
Кадыров посетил больницу, где лечат пациентов с коронавирусом
  • © chechnya.gov.ru

«Кадыров, облачённый в противочумный костюм, пообщался с больными, ознакомился с условиями работы медперсонала», — сообщила пресс-служба главы и правительства региона.

Главный врач медучреждения Анзор Байсаев рассказал Кадырову, что в целом состояние больных оценивается как удовлетворительное.

«На данный момент у нас проходят лечение 76 пациентов. Двое подключены к аппаратам ИВЛ, четыре человека на кислородной поддержке. У остальных пациентов болезнь протекает без осложнений», — сказал он.

По словам врача, больница обеспечена всеми необходимыми медицинскими расходными материалами, средствами защиты и медикаментами.

Согласно данным сайта стопкоронавирус.рф, в Чечне зарегистрировано 219 случаев заражения коронавирусом.

Глава Минздрава России Михаил Мурашко заявил, что ситуация с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19 позволяет сейчас подумать о модернизации системы здравоохранения. Соответствующее заявление он сделал на встрече министров здравоохранения стран G20.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» отметил, что потребность во взаимодействии с другими странами для борьбы с распространением коронавируса только увеличивается.

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