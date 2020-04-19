Песков прокомментировал международные усилия по борьбе с пандемией

Потребность во взаимодействии с другими странами для борьбы с распространением коронавируса только увеличивается, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в эфире программы «Москва. Кремль. Путин».

«Здесь абстрагироваться друг от друга невозможно. Наоборот, актуальность и потребность в общении лишь увеличиваются», — приводит его слова ТАСС.

Он добавил, что «страны взаимодействуют», происходит общение глав государств, обмен информацией, оказывается взаимопомощь.

Ранее российский президент Владимир Путин заявил, что страна внимательно анализирует опыт других государств по борьбе с коронавирусной инфекцией и взаимодействует с зарубежными друзьями, а власти работают на опережение в условиях пандемии.