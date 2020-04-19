Краснодарский край намерен закупить аппараты ИВЛ на 55 млн рублей
- РИА Новости
Аппараты планирует закупить государственное казённое учреждение Краснодарского края «Дирекция государственных закупок».
Начальная цена контракта составляет 55 399 316,60 рубля. Заявки на участие в аукционе принимаются до 29 апреля, сам аукцион пройдёт 6 мая.
14 апреля сообщалось, что в Коми планируют приобрести ещё 100 аппаратов ИВЛ после достижения договорённости с крупными компаниями, работающими в регионе.
Их должны доставить в республику до конца апреля.