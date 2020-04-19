Краснодарский край намерен закупить аппараты ИВЛ на 55 млн рублей

Краснодарский край намерен закупить аппараты искусственной вентиляции лёгких на 55 млн рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы госзакупок.

Аппараты планирует закупить государственное казённое учреждение Краснодарского края «Дирекция государственных закупок».

Начальная цена контракта составляет 55 399 316,60 рубля. Заявки на участие в аукционе принимаются до 29 апреля, сам аукцион пройдёт 6 мая.

14 апреля сообщалось, что в Коми планируют приобрести ещё 100 аппаратов ИВЛ после достижения договорённости с крупными компаниями, работающими в регионе.

Их должны доставить в республику до конца апреля.