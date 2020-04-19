Из больниц Москвы выписаны ещё 84 вылечившихся от коронавируса
- © Пресс-служба мэра и правительства Москвы
- РИА Новости
«За прошедшие сутки после прохождения лечения от коронавируса выздоровели ещё 84 человека. Всего количество людей, выздоровевших от инфекции, увеличилось уже до 1763», — цитирует заместителя мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасию Ракову ТАСС.
Ранее в Департаменте здравоохранения Москвы отметили, что число госпитализированных с коронавирусной инфекцией в столице остаётся на уровне 1300, что не создаёт дефицита мест в стационарах.
По данным на 18 апреля, в Москве зафиксировано 20 754 заболевших коронавирусом.