Из больниц Москвы выписаны ещё 84 вылечившихся от коронавируса

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Из больниц Москвы выписаны ещё 84 пациента после выздоровления от коронавирусной инфекции COVID-19. За всё время от вируса излечились 1763 жителя столицы, заявили в городской мэрии.
Из больниц Москвы выписаны ещё 84 вылечившихся от коронавируса
  • © Пресс-служба мэра и правительства Москвы
  • РИА Новости

«За прошедшие сутки после прохождения лечения от коронавируса выздоровели ещё 84 человека. Всего количество людей, выздоровевших от инфекции, увеличилось уже до 1763», — цитирует заместителя мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасию Ракову ТАСС.

Ранее в Департаменте здравоохранения Москвы отметили, что число госпитализированных с коронавирусной инфекцией в столице остаётся на уровне 1300, что не создаёт дефицита мест в стационарах.

По данным на 18 апреля, в Москве зафиксировано 20 754 заболевших коронавирусом.

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