В Крыму в срочном порядке развернут дополнительный обсерватор

В Крыму в срочном порядке развернут дополнительный обсерватор по коронавирусу, потому что существующие заполняются быстрее планируемого.

РИА Новости

Об этом сказала главный государственный санитарный врач Крыма, руководитель крымского управления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская. «У нас полностью заполнен евпаторийский обсерватор. Началось заполнение ялтинского обсерватора. По темпам, как мы идём, заполнение ялтинского обсерватора может произойти очень быстро», — цитирует её РИА Новости. Ранее глава Крыма Сергей Аксёнов заявил о риске срыва курортного сезона на полуострове из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.