В Москве оштрафованы 111 нарушивших самоизоляцию жителей

В Москве за нарушение карантина оштрафованы 111 человек, проходивших лечение от коронавируса в лёгкой форме на дому или находившихся в самоизоляции из-за подтверждённого диагноза COVID-19 у проживающих с ними в одной квартире.

Об этом сообщил начальник Главконтроля столицы Евгений Данчиков.

«В период введения режима повышенной готовности за несоблюдение карантина оштрафованы 111 человек. Это жители Москвы и другие граждане, проживающие на территории столицы», — цитирует его Интерфакс.

В частности, за сутки в Москве зафиксировано 21 нарушение режима самоизоляции.

«Заболевшие принудительно доставлены в специально оборудованные обсервационные центры в Царицыне, Крылатском, Химках или Алтуфьеве, там они будут находиться под наблюдением специалистов до полного выздоровления», — подчеркнул Данчиков.

Ранее сообщалось, что более 200 нарушителей карантина принудительно госпитализировали в Москве.

При этом общая сумма штрафов за нарушение самоизоляции превысила 1 млн рублей.