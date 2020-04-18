В Москве оштрафованы 111 нарушивших самоизоляцию жителей
- РИА Новости
Об этом сообщил начальник Главконтроля столицы Евгений Данчиков.
«В период введения режима повышенной готовности за несоблюдение карантина оштрафованы 111 человек. Это жители Москвы и другие граждане, проживающие на территории столицы», — цитирует его Интерфакс.
В частности, за сутки в Москве зафиксировано 21 нарушение режима самоизоляции.
«Заболевшие принудительно доставлены в специально оборудованные обсервационные центры в Царицыне, Крылатском, Химках или Алтуфьеве, там они будут находиться под наблюдением специалистов до полного выздоровления», — подчеркнул Данчиков.
Ранее сообщалось, что более 200 нарушителей карантина принудительно госпитализировали в Москве.
При этом общая сумма штрафов за нарушение самоизоляции превысила 1 млн рублей.