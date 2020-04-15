Сумма штрафов нарушителей карантина в Москве превысила 1 млн рублей
- РИА Новости
«За время развития коронавирусной инфекции в Москве зафиксировано 213 нарушений карантина гражданами, которые на основании оформленного специального согласия должны были находиться на самоизоляции и лечении», — цитирует РИА Новости Данчикова.
14 апреля Черёмушкинский суд Москвы оштрафовал на 15 тыс. рублей за поход в магазин мужчину, проживающего в одном жилом помещении с больным коронавирусной инфекцией COVID-19. Отмечается, что получивший штраф был обязан не покидать квартиру в течение срока болезни лица, проживающего с ним, а также 14 дней после его выздоровления.
Около 7 тыс. жителей Москвы с лёгкой формой коронавирусной инфекции проходят лечение в домашних условиях.