Власти Москвы назвали число проходящих лечение от коронавируса на дому

Около 7 тыс. жителей Москвы с лёгкой формой коронавирусной инфекции проходят лечение в домашних условиях, заявила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Сейчас под медицинским наблюдением находятся 7 тыс. таких пациентов», — цитирует её ТАСС.

По словам заммэра Москвы, уже выздоровели около 500 человек, проходивших лечение от коронавируса дома.

«Число случаев ухудшения состояния пациентов, лечащихся дома, минимально», — подчеркнула Ракова.

Ранее в оперштабе Москвы сообщили, что более 85% новых заболевших коронавирусом в столице младше 65 лет.

По данным на 14 апреля, в Москве зафиксировано 13 002 случая заражения коронавирусной инфекцией.

При этом 1016 человек в Москве вылечились.