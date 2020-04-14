Власти Москвы назвали число проходящих лечение от коронавируса на дому

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Около 7 тыс. жителей Москвы с лёгкой формой коронавирусной инфекции проходят лечение в домашних условиях, заявила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
Власти Москвы назвали число проходящих лечение от коронавируса на дому
  • РИА Новости

«Сейчас под медицинским наблюдением находятся 7 тыс. таких пациентов», — цитирует её ТАСС.

По словам заммэра Москвы, уже выздоровели около 500 человек, проходивших лечение от коронавируса дома.

«Число случаев ухудшения состояния пациентов, лечащихся дома, минимально», — подчеркнула Ракова.

Ранее в оперштабе Москвы сообщили, что более 85% новых заболевших коронавирусом в столице младше 65 лет.

По данным на 14 апреля, в Москве зафиксировано 13 002 случая заражения коронавирусной инфекцией. 

При этом 1016 человек в Москве вылечились.

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