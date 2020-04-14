В оперштабе назвали возраст новых заболевших коронавирусом в Москве

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В Москве за сутки подтвердили заражение коронавирусной инфекцией у 1489 человек, более 85% которых младше 65 лет. Об этом сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19 в столице.
В оперштабе назвали возраст новых заболевших коронавирусом в Москве
  • © Felix Kästle/dpa
  • globallookpress.com

«44,5% среди новых заболевших — люди в возрасте от 18 до 45 лет, 36,5% — от 46 до 65 лет», — говорится в заявлении.

Среди новых заражённых 14% приходится на лиц старше 65 лет, причём почти 5% из них — пожилые люди старше 80 лет.

Кроме того, 5% из новых заразившихся коронавирусом составляют дети.

Всего в Москве зафиксировано 13 002 случая заражения коронавирусной инфекцией.

При этом 1016 человек в Москве вылечились от коронавирусной инфекции.

По данным на 14 апреля, в России зафиксировано 21 102 случая коронавирусной инфекции в 82 регионах. 170 заболевших скончались.

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