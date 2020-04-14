Число выздоровевших после коронавируса в Москве превысило тысячу

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Количество пациентов, вылечившихся от коронавирусной инфекции COVID-19 в Москве, за сутки увеличилось на 179 и достигло 1016. Об этом сообщила заммэра столицы Анастасия Ракова.
Число выздоровевших после коронавируса в Москве превысило тысячу
  • РИА Новости

«За прошедшие сутки из московских больниц были выписаны ещё 179 человек. Те пациенты, которым необходимо оставаться под наблюдением после выписки, получили соответствующие рекомендации», — цитирует Ракову ТАСС.

По её словам, в последние дни в городе ежедневно выписывают более 100 человек, это очень хорошая динамика, и власти надеются, что она сохранится.

Ранее сообщалось, что в ближайшее время ещё 24 городских стационара будут перепрофилированы для лечения пациентов с подозрением на коронавирус.

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