Число выздоровевших после коронавируса в Москве превысило тысячу
- РИА Новости
«За прошедшие сутки из московских больниц были выписаны ещё 179 человек. Те пациенты, которым необходимо оставаться под наблюдением после выписки, получили соответствующие рекомендации», — цитирует Ракову ТАСС.
По её словам, в последние дни в городе ежедневно выписывают более 100 человек, это очень хорошая динамика, и власти надеются, что она сохранится.
Ранее сообщалось, что в ближайшее время ещё 24 городских стационара будут перепрофилированы для лечения пациентов с подозрением на коронавирус.