Число выздоровевших после коронавируса в Москве превысило тысячу

Количество пациентов, вылечившихся от коронавирусной инфекции COVID-19 в Москве, за сутки увеличилось на 179 и достигло 1016. Об этом сообщила заммэра столицы Анастасия Ракова.

«За прошедшие сутки из московских больниц были выписаны ещё 179 человек. Те пациенты, которым необходимо оставаться под наблюдением после выписки, получили соответствующие рекомендации», — цитирует Ракову ТАСС.

По её словам, в последние дни в городе ежедневно выписывают более 100 человек, это очень хорошая динамика, и власти надеются, что она сохранится.

Ранее сообщалось, что в ближайшее время ещё 24 городских стационара будут перепрофилированы для лечения пациентов с подозрением на коронавирус.