В России за сутки выявили 2774 случая заражения коронавирусом

Короткая ссылка
RT
В России за сутки выявили 2774 случая заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом сообщили в оперштабе по борьбе с распространением вируса. Общее число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в России составляет 21 102 в 82 регионах страны.
В России за сутки выявили 2774 случая заражения коронавирусом
  • РИА Новости

«За последние сутки в России подтверждённых случаев коронавирусной инфекции COVID-19 — 2774», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что 133 490 россиян остаются под медицинским наблюдением из-за подозрения на коронавирус.

Вице-премьер России Татьяна Голикова отметила, что рост числа заразившихся коронавирусом в среднем по стране составляет около 18% в сутки.

Главный инфекционист ФМБА Владимир Никифоров выразил мнение, что рост числа заражений COVID-19 в России будет наблюдаться ещё несколько дней, после чего ситуация может выйти на плато.

Психолог Александр Добин в беседе с Nation News рассказал, как избежать негатива во время пандемии коронавируса.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить