В России за сутки выявили 2774 случая заражения коронавирусом

В России за сутки выявили 2774 случая заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом сообщили в оперштабе по борьбе с распространением вируса. Общее число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в России составляет 21 102 в 82 регионах страны.

«За последние сутки в России подтверждённых случаев коронавирусной инфекции COVID-19 — 2774», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что 133 490 россиян остаются под медицинским наблюдением из-за подозрения на коронавирус.

Вице-премьер России Татьяна Голикова отметила, что рост числа заразившихся коронавирусом в среднем по стране составляет около 18% в сутки.

Главный инфекционист ФМБА Владимир Никифоров выразил мнение, что рост числа заражений COVID-19 в России будет наблюдаться ещё несколько дней, после чего ситуация может выйти на плато.

Психолог Александр Добин в беседе с Nation News рассказал, как избежать негатива во время пандемии коронавируса.