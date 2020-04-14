В России за сутки выявили 2774 случая заражения коронавирусом
- РИА Новости
«За последние сутки в России подтверждённых случаев коронавирусной инфекции COVID-19 — 2774», — говорится в сообщении.
Ранее стало известно, что 133 490 россиян остаются под медицинским наблюдением из-за подозрения на коронавирус.
Вице-премьер России Татьяна Голикова отметила, что рост числа заразившихся коронавирусом в среднем по стране составляет около 18% в сутки.
Главный инфекционист ФМБА Владимир Никифоров выразил мнение, что рост числа заражений COVID-19 в России будет наблюдаться ещё несколько дней, после чего ситуация может выйти на плато.
Психолог Александр Добин в беседе с Nation News рассказал, как избежать негатива во время пандемии коронавируса.