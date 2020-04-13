В ФМБА спрогнозировали динамику роста числа заражённых коронавирусом

Рост числа случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 в России будет наблюдаться ещё несколько дней, после чего ситуация может выйти на плато. Об этом в эфире Первого канала заявил главный инфекционист ФБМА Владимир Никифоров.

«Хотелось бы, чтобы прекратилось, но ни сегодня, ни завтра не прекратится (увеличение числа заразившихся. — RT). Ещё несколько дней, если всё пойдёт по стандартам эпидемиологии, должен быть рост», — цитирует ТАСС специалиста.

По его словам, после этого ситуация может выйти на плато.

«Сколько дней оно продержится — неизвестно. Страна огромная. Москва — самый главный индикатор, но есть и другие города, куда позже приехали, скажем так, выходцы из Европы, поэтому там чуть-чуть сдвинется», — добавил он.

Как отметил Никифоров, не будет такого скачка, как в маленьких странах.

«У нас всё растянется», — пояснил он.

В начале апреля Никифоров заявлял, что вспышка COVID-19 в России может завершиться к лету.

Согласно оперативным данным на 13 апреля, в России выявлено 18 328 случаев заражения коронавирусом, 1470 человек выздоровели, 148 — умерли.

Больше всего случаев зарегистрировано в Москве — 11 513, Подмосковье — 1855, а также в Санкт-Петербурге — 678.