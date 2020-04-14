В Москве проживающий с больным COVID-19 оштрафован за поход в магазин

Короткая ссылка
Черёмушкинский суд Москвы оштрафовал на 15 тыс. рублей за поход в магазин мужчину, проживающего в одном жилом помещении с больным коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом информирует Интерфакс со ссылкой на пресс-секретаря Мосгорсуда Ульяну Солопову.
В Москве проживающий с больным COVID-19 оштрафован за поход в магазин
  • РИА Новости

«Мужчине назначено наказание в виде административного штрафа в размере 15 тыс. рублей», — сообщила Солопова.

Она сообщила, что мужчина, проживающий в одном жилом помещении с больным коронавирусом, покинул это помещение и вышел в супермаркет.

При этом Солопова пояснила, что он обязан был не покидать квартиру в течение срока болезни лица, проживающего с ним, а также 14 дней после его выздоровления.

Ранее в оперштабе Москвы по коронавирусу рассказали, что «c момента ужесточения ответственности» 55 жителей столицы оштрафованы «за нарушение правил карантина», общая сумма штрафов составила 220 тыс. рублей.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить