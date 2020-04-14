В Москве проживающий с больным COVID-19 оштрафован за поход в магазин

Черёмушкинский суд Москвы оштрафовал на 15 тыс. рублей за поход в магазин мужчину, проживающего в одном жилом помещении с больным коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом информирует Интерфакс со ссылкой на пресс-секретаря Мосгорсуда Ульяну Солопову.

«Мужчине назначено наказание в виде административного штрафа в размере 15 тыс. рублей», — сообщила Солопова.

Она сообщила, что мужчина, проживающий в одном жилом помещении с больным коронавирусом, покинул это помещение и вышел в супермаркет.

При этом Солопова пояснила, что он обязан был не покидать квартиру в течение срока болезни лица, проживающего с ним, а также 14 дней после его выздоровления.

Ранее в оперштабе Москвы по коронавирусу рассказали, что «c момента ужесточения ответственности» 55 жителей столицы оштрафованы «за нарушение правил карантина», общая сумма штрафов составила 220 тыс. рублей.