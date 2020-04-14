В Москве оштрафовали нарушителей с коронавирусом на 220 тысяч рублей

Короткая ссылка
В Москве выписали штрафы на общую сумму 220 тыс. рублей 55 жителям с подтверждённой коронавирусной инфекцией, которые находились на домашнем лечении и нарушили карантин.
В Москве оштрафовали нарушителей с коронавирусом на 220 тысяч рублей
  • РИА Новости

Об этом сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с распространением коронавируса в Москве.

«С момента ужесточения ответственности уже 55 жителей Москвы оштрафованы за нарушение правил карантина, общая сумма штрафов составила 220 тыс. рублей», — говорится в сообщении.

Все нарушители отправлены на принудительное лечение в обсервационные центры в Царицыно, Крылатском, Химках и Алтуфьево.

За прошедшие выходные, 11—12 апреля, в Москве составили порядка 5 тыс. протоколов за нарушение режима самоизоляции.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить