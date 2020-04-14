В Москве оштрафовали нарушителей с коронавирусом на 220 тысяч рублей
- РИА Новости
Об этом сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с распространением коронавируса в Москве.
«С момента ужесточения ответственности уже 55 жителей Москвы оштрафованы за нарушение правил карантина, общая сумма штрафов составила 220 тыс. рублей», — говорится в сообщении.
Все нарушители отправлены на принудительное лечение в обсервационные центры в Царицыно, Крылатском, Химках и Алтуфьево.
За прошедшие выходные, 11—12 апреля, в Москве составили порядка 5 тыс. протоколов за нарушение режима самоизоляции.