В Москве оштрафовали нарушителей с коронавирусом на 220 тысяч рублей

В Москве выписали штрафы на общую сумму 220 тыс. рублей 55 жителям с подтверждённой коронавирусной инфекцией, которые находились на домашнем лечении и нарушили карантин.

Об этом сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с распространением коронавируса в Москве.

«С момента ужесточения ответственности уже 55 жителей Москвы оштрафованы за нарушение правил карантина, общая сумма штрафов составила 220 тыс. рублей», — говорится в сообщении.

Все нарушители отправлены на принудительное лечение в обсервационные центры в Царицыно, Крылатском, Химках и Алтуфьево.

За прошедшие выходные, 11—12 апреля, в Москве составили порядка 5 тыс. протоколов за нарушение режима самоизоляции.