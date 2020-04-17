В Боткинскую больницу из-за коронавируса госпитализировали 137 медработников

Короткая ссылка
В инфекционную больницу им. Боткина в Санкт-Петербурге из-за коронавирусной инфекции COVID-19 были госпитализированы 137 медицинских работников.
В Боткинскую больницу из-за коронавируса госпитализировали 137 медработников
  • © Алексей Даничев
  • РИА Новости

Об этом главврач учреждения Денис Гусев сказал в эфире телеканала «Санкт-Петербург».

«Всего у нас 405 пациентов. Это люди с подозрением (на коронавирус) или уже с подтверждённым диагнозом. Из них 137 — это медицинские работники», — цитирует его ТАСС.

Ранее министр здравоохранения Белоруссии Владимир Караник заявил на брифинге, что в стране подтверждено инфицирование коронавирусной инфекцией COVID-19 более 400 медиков.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить