В Боткинскую больницу из-за коронавируса госпитализировали 137 медработников
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- РИА Новости
Об этом главврач учреждения Денис Гусев сказал в эфире телеканала «Санкт-Петербург».
«Всего у нас 405 пациентов. Это люди с подозрением (на коронавирус) или уже с подтверждённым диагнозом. Из них 137 — это медицинские работники», — цитирует его ТАСС.
Ранее министр здравоохранения Белоруссии Владимир Караник заявил на брифинге, что в стране подтверждено инфицирование коронавирусной инфекцией COVID-19 более 400 медиков.