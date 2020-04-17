В Боткинскую больницу из-за коронавируса госпитализировали 137 медработников

В инфекционную больницу им. Боткина в Санкт-Петербурге из-за коронавирусной инфекции COVID-19 были госпитализированы 137 медицинских работников.

Об этом главврач учреждения Денис Гусев сказал в эфире телеканала «Санкт-Петербург».

«Всего у нас 405 пациентов. Это люди с подозрением (на коронавирус) или уже с подтверждённым диагнозом. Из них 137 — это медицинские работники», — цитирует его ТАСС.

Ранее министр здравоохранения Белоруссии Владимир Караник заявил на брифинге, что в стране подтверждено инфицирование коронавирусной инфекцией COVID-19 более 400 медиков.