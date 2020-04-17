В Челябинской области продлили режим самоизоляции до 30 апреля

В Челябинской области продлили режим самоизоляции. По решению губернатора Алексея Текслера, его нужно соблюдать до 30 апреля.

Об этом сообщает интернет-издание argumenti.ru.

За последние сутки диагноз COVID-19 подтвердили у четырёх заболевших. Общее число заразившихся с начала пандемии достигло 64. Из них 29 выздоровели.

Из больницы выписан пресс-секретарь губернатора Сергей Зюсь. Два последних анализа — отрицательные.

Текслер рассказал, что его тесты на коронавирус также отрицательные, в связи с чем он завершает соблюдение режима самоизоляции.

Ранее URA.RU сообщало, что в Челябинской области с 17 апреля вводится обязательный 14-дневный режим изоляции для приезжающих из Москвы, Подмосковья и Санкт-Петербурга.