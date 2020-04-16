В двух регионах ввели карантин для прибывших из Москвы и Петербурга

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер заявил, что в регионе с 17 апреля вводится обязательный 14-дневный режим изоляции для приезжающих из Москвы, Подмосковья и Санкт-Петербурга.

«С 17 апреля пассажиры, приезжающие на Южный Урал из Москвы, Санкт-Петербурга и Московской области, обязаны обеспечить на срок 14 календарных дней со дня прибытия на территорию Челябинской области режим изоляции по месту жительства или пребывания. При появлении симптомов ОРВИ им нужно немедленно вызывать на дом врача», — приводит URA.RU сообщение пресс-службы главы региона.

Отмечается, что для соблюдения новых правил организовано оповещение пассажиров по линии РЖД, а также авиакомпаний и и аэропортов вылета.

В свою очередь губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал указ о введении новых мер, направленных на противодействие распространению в регионе коронавирусной инфекции COVID-19.

Согласно его распоряжению, всех прибывающих из Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области граждан соблюдать режим самоизоляции на дому в течение 14 дней.

Помимо этого, расширен перечень городов, на которые распространяются ограничения по работе предприятий торговли, услуг и других сфер бизнеса.

Ранее, как сообщало «Реальное время», пресс-секретарь президента Республики Татарстан Лилия Галимова объяснила действие режима самоизоляции для граждан, прибывающих в Татарстан.