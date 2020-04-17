Более 13,5 тысячи протоколов составили в Москве во время пандемии

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Министр правительства Москвы, начальник Главного контрольного управления столицы Евгений Данчиков заявил, что за период с начала действия режима повышенной готовности составлено более 13,5 тыс. протоколов на сумму 54 млн рублей.
Более 13,5 тысячи протоколов составили в Москве во время пандемии
  • АГН «Москва»
  • © Андрей Никеричев

«Если рассматривать период с предыдущих выходных, когда сотрудники полиции стали уже не только активно патрулировать, но и привлекать к административной ответственности, то у нас на сегодняшний день составлено более 13,5 тыс. протоколов об административных правонарушениях на общую сумму 54 млн рублей», — сказал Данчиков.

Он отметил, что за последние сутки выявлено 1,5 тыс. нарушений установленных указом мэра Москвы ограничений по передвижению по городу и социального дистанцирования.

Ранее в Подмосковье лесникам разрешили составлять протоколы о нарушении режима самоизоляции.

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