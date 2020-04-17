Медведев прокомментировал возможность новых мер по коронавирусу

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Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев прокомментировал возможность ужесточения мер по борьбе с распространением коронавирусной инфекции в стране.
Медведев прокомментировал возможность новых мер по коронавирусу
  • © Екатерина Штукина
  • РИА Новости

Как отметил Медведев, он считает текущие меры адекватными ситуации, которая, однако, «развивается в тревожном ключе».

«Но я не уверен, что нам не потребуется применять какие-то ещё более жёсткие ограничения. Хотелось бы, конечно, этого сценария избежать», — сказал он РИА Новости.

Ранее Медведев отметил, что считает адекватными меры, которые принимаются в Москве для предупреждения распространения коронавирусной инфекции.

По его словам, Москва, Московская область, Санкт-Петербург и другие крупные города находятся под ударом пандемии гораздо в большей степени.

По последним данным, число выявленных случаев коронавирусной инфекции в России превысило 32 тыс., 2590 человек выздоровели, 273 умерли.

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