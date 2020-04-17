Минздрав опубликовал рекомендации по лечению ОРВИ на фоне коронавируса
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- РИА Новости
Отмечается, что рекомендации обновлены и доработаны с учётом новых клинических данных.
«Обновлены схемы профилактики и лечения, комбинации препаратов», — говорится в сообщении на сайте Минздрава.
Как уточняется, они адресованы медицинским работникам поликлинической службы и необходимы для безотлагательного начала амбулаторного лечения пациентов с ОРВИ-симптоматикой до получения результатов тестирования на коронавирус.
«Клинически доказано, что именно раннее начало лечения обеспечивает более лёгкое и короткое течение заболевания у пациентов с COVID-19», — подчеркнули в ведомстве.
Ранее стало известно, что московские врачи будут ставить диагноз «подозрение на коронавирус» всем пациентам с ОРВИ.
Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что в России около 30% от общего числа заражённых коронавирусом переносят болезнь без явных симптомов.
По её словам, чем больше обследуется людей, тем больше находится пациентов «с бессимптомным течением» заболевания.