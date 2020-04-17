Минздрав опубликовал рекомендации по лечению ОРВИ на фоне коронавируса

Минздрав России опубликовал вторую версию методических рекомендаций по лечению ОРВИ в период эпидемии коронавируса.

Отмечается, что рекомендации обновлены и доработаны с учётом новых клинических данных.

«Обновлены схемы профилактики и лечения, комбинации препаратов», — говорится в сообщении на сайте Минздрава.

Как уточняется, они адресованы медицинским работникам поликлинической службы и необходимы для безотлагательного начала амбулаторного лечения пациентов с ОРВИ-симптоматикой до получения результатов тестирования на коронавирус.

«Клинически доказано, что именно раннее начало лечения обеспечивает более лёгкое и короткое течение заболевания у пациентов с COVID-19», — подчеркнули в ведомстве.

Ранее стало известно, что московские врачи будут ставить диагноз «подозрение на коронавирус» всем пациентам с ОРВИ.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что в России около 30% от общего числа заражённых коронавирусом переносят болезнь без явных симптомов.

По её словам, чем больше обследуется людей, тем больше находится пациентов «с бессимптомным течением» заболевания.