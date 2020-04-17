Психолог назвала повышающие работоспособность напитки

Клинический психолог, нейропсихолог Ирина Хвингия рассказала о повышающих работоспособность напитках.

В беседе с радио Sputnik она отметила, что содержащие женьшень напитки гораздо эффективнее для активизации работы мозга, чем чай или кофе.

«Действие женьшеня более продолжительное, чем у кофеина. Достаточно двух-трёх капель настойки на стакан воды два раза в день, чтобы достаточно долго поддерживать работоспособность. Корень женьшеня можно найти в магазинах, которые занимаются биодобавками. Лучше настаивать корень женьшеня в кипятке, можно использовать и в виде настоек на спирту, такие можно найти в аптеках», — пояснила специалист.

По её словам кровообращение мозга может улучшить какао, содержащее флавонол, а также напитки из яблок, черники, голубики, ежевики и малины.

Ранее доктор психологических наук, декан факультета психолого-педагогического и специального образования Московского института психоанализа Любовь Григорович в беседе с НСН рассказала, как поддержать детей во время карантина.