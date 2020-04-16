Володин рассказал о повестке Госдумы на 17 апреля

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Спикер Госдумы Вячеслав Володин рассказал о повестке нижней палаты парламента на пятницу, 17 апреля.
Володин рассказал о повестке Госдумы на 17 апреля
  • © Илья Питалев
  • РИА Новости

Об этом сообщают «Дни.ру».

По словам Володина, в первую очередь депутаты рассмотрят приоритетные документы, призванные законодательно обеспечить инициативы, которые назвал президент России Владимир Путин.

Поправки в Бюджетный кодекс дадут возможность регионам заимствовать средства и принимать другие финансовые решения.

«Это позволит регионам оказывать помощь предприятиям, позволит за счёт региональных возможностей сделать всё, чтобы у нас заработная плата выплачивалась вовремя и граждане были защищены», — отметил Володин.

Также будут рассмотрены поправки в ФЗ-44, упрощающие проведение конкурсов, дающие серьёзные послабления предприятиям — участникам торгов.

В повестку входят и поправки в Налоговый кодекс. Из законопроекта следует, что доплаты врачам, работающим с больными коронавирусом, будут освобождены от НДФЛ.

Ранее «Утро.ру» сообщало, что в Госдуме приняли постановление о создании комиссии по поддержке малого бизнеса.

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