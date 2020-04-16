Володин рассказал о повестке Госдумы на 17 апреля
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- РИА Новости
Об этом сообщают «Дни.ру».
По словам Володина, в первую очередь депутаты рассмотрят приоритетные документы, призванные законодательно обеспечить инициативы, которые назвал президент России Владимир Путин.
Поправки в Бюджетный кодекс дадут возможность регионам заимствовать средства и принимать другие финансовые решения.
«Это позволит регионам оказывать помощь предприятиям, позволит за счёт региональных возможностей сделать всё, чтобы у нас заработная плата выплачивалась вовремя и граждане были защищены», — отметил Володин.
Также будут рассмотрены поправки в ФЗ-44, упрощающие проведение конкурсов, дающие серьёзные послабления предприятиям — участникам торгов.
В повестку входят и поправки в Налоговый кодекс. Из законопроекта следует, что доплаты врачам, работающим с больными коронавирусом, будут освобождены от НДФЛ.
Ранее «Утро.ру» сообщало, что в Госдуме приняли постановление о создании комиссии по поддержке малого бизнеса.