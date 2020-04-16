Разработчик рассказал подробности о новом экспресс-тесте на коронавирус

Директор компании «Эвотэк — Мирай Геномикс» (EMG) Ленар Валеев рассказал подробности о новом экспресс-тесте на коронавирус.

«Главная задача состояла в том, чтобы создать портативную лабораторию, производство которой можно было бы легко масштабировать. Поскольку в условиях пандемии необходимо за считаные дни развернуть производство в очень большом объёме», — заявил он в беседе с kp.ru.

По его словам, благодаря Российскому фонду прямых инвестиций (РФПИ) и частному финансированию налажено производство компонентов тест-системы.

Как отметил Валеев, тест-системы предназначены для профессионального использования, например для стационаров.

Ранее газета «Известия» сообщала, что в России запустили тестирование на коронавирус на дому.