Кардиолог рассказала об опасности коронавируса

Главный внештатный кардиолог Минздрава Московской области Мария Глезер рассказала об опасности коронавируса.

Об этом сообщает телеканал НТВ со ссылкой на сайт ведомства.

По словам эксперта, любой инфекционный процесс может спровоцировать развитие острых сердечно-сосудистых состояний, инфаркта и инсульта, а также вызвать обострение хронических сердечно-сосудистых заболеваний.

Как отметила Глезер, необходимо ежедневно следить за артериальным давлением, вовремя принимать назначенные лекарства. Она рекомендует чаще проветривать помещение, но избегать переохлаждения.

Кроме того, кардиолог советует заниматься гимнастикой.

«Упражнения не должны быть тяжёлыми, чтобы не вызвать чрезмерной усталости, не следует выполнять упражнений, связанных с натуживанием и задержкой дыхания, с наклонами головой вниз», — уточнила она.

Глезер напомнила и о важности правильного питания.

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