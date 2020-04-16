В Омской области школьники младших классов завершат учебный год 15 мая
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- РИА Новости
Об этом сообщает vesti.ru.
Отметки поставят по текущему табелю и только по основным предметам.
Дисциплины развивающего характера, в том числе музыка и физкультура, учитываться не будут.
Учителям поручили не перегружать детей и родителей самостоятельным разбором нового материала. Некоторые темы будут перенесены на следующий учебный год.
Ранее URA.RU сообщало, что в Кургане объявили сбор ноутбуков и компьютеров для школьников.