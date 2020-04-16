В Омской области школьники младших классов завершат учебный год 15 мая

Министр образования Омской области Татьяна Дернова подписала распоряжение об окончании учебного года для школьников младших классов 15 мая.

Об этом сообщает vesti.ru.

Отметки поставят по текущему табелю и только по основным предметам.

Дисциплины развивающего характера, в том числе музыка и физкультура, учитываться не будут.

Учителям поручили не перегружать детей и родителей самостоятельным разбором нового материала. Некоторые темы будут перенесены на следующий учебный год.

Ранее URA.RU сообщало, что в Кургане объявили сбор ноутбуков и компьютеров для школьников.