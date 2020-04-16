В Омской области школьники младших классов завершат учебный год 15 мая

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Министр образования Омской области Татьяна Дернова подписала распоряжение об окончании учебного года для школьников младших классов 15 мая.
В Омской области школьники младших классов завершат учебный год 15 мая
  • © Александр Кряжев
  • РИА Новости

Об этом сообщает vesti.ru.

Отметки поставят по текущему табелю и только по основным предметам.

Дисциплины развивающего характера, в том числе музыка и физкультура, учитываться не будут.

Учителям поручили не перегружать детей и родителей самостоятельным разбором нового материала. Некоторые темы будут перенесены на следующий учебный год.

Ранее URA.RU сообщало, что в Кургане объявили сбор ноутбуков и компьютеров для школьников.

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