Эпидемиолог рассказал, могут ли насекомые стать переносчиками коронавируса

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Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи, академик Александр Гинцбург рассказал, могут ли насекомые стать переносчиками коронавируса.
Эпидемиолог рассказал, могут ли насекомые стать переносчиками коронавируса
  • © Олег Ласточкин
  • РИА Новости

«То, что касается коронавируса, сказать сложно. Научно достоверной информации по поводу этого вируса, насколько я знаю, нет. Но эволюционный процесс настолько непредсказуемый, что ничего исключать нельзя — со временем ряд аспираторных вирусов может адаптироваться», — заявил он в беседе с ФАН.

По его словам, неоспоримым фактом является то, что насекомые переносят большое количество арбовирусов.

Ранее вирусолог Виктор Зуев, главный научный сотрудник НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи, в беседе с Nation News прокомментировал прогноз относительно окончания эпидемии коронавируса в России.

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