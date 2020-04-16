Рошаль оценил прогноз о наступлении пика заболеваемости коронавирусом

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Президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии, сопредседатель центрального штаба Общероссийского народного фронта Леонид Рошаль прокомментировал прогноз о наступлении пика заболеваемости коронавирусной инфекцией.
Рошаль оценил прогноз о наступлении пика заболеваемости коронавирусом
  • © Максим Блинов
  • РИА Новости

Об этом сообщает kp.ru.

По мнению специалиста, Россия, вероятнее всего, уже подходит к пику заболеваемости коронавирусом.

«Я не специалист-инфекционист, поэтому не могу сделать точный прогноз по пику заболеваемости. Я просто доктор, но я вижу цифры с показателями сегодняшнего дня и считаю, что мы подходим к пику. Разумеется, люди с положительным тестом на коронавирус продолжат появляться и дальше, но не в таком количестве», — подчеркнул Рошаль.

Он добавил, что у России было не очень много времени, чтобы успеть эффективно подготовиться к стремительному развитию и распространению инфекции, однако власти приняли правильные меры, чтобы у страны появились все возможности её побороть.

Ранее вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альтштейн в беседе с НСН прокомментировал сценарии развития эпидемии коронавируса в России.

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