В Москве составили около 12 тысяч протоколов о нарушении самоизоляции

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Начальник Главного контрольного управления Москвы Евгений Данчиков в эфире телеканала «Россия 24» сообщил, что около 12 тыс. протоколов о нарушении режима самоизоляции составлено в Москве начиная с минувших выходных.
В Москве составили около 12 тысяч протоколов о нарушении самоизоляции
  • АГН «Москва»
  • © Кирилл Зыков

«Если мы с вами возьмём период с предыдущих выходных, когда сотрудники полиции стали активно уже не только патрулировать, но и привлекать к административной ответственности нарушителей режима самоизоляции, то у нас на сегодняшний день порядка 12 тыс. протоколов составлено сотрудниками полиции на общую сумму 50 млн рублей», — сообщил Данчиков.

Он добавил, что за последние сутки составлено «примерно 2 тыс. протоколов».

В Москве с 15 апреля начали действовать цифровые пропуска для передвижения по городу. 

Как отмечали в Кремле, введение пропускного режима является вынужденной мерой, поскольку москвичи и гости столицы не проявили должной дисциплинированности.

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