Кремль объяснил введение пропускного режима в Москве

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Введение пропускного режима в Москве является вынужденной мерой, поскольку москвичи и гости столицы не проявили должной дисциплинированности. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Кремль объяснил введение пропускного режима в Москве
  • РИА Новости

Как отметил представитель Кремля, в настоящее время система здравоохранения Москвы «столкнулась с наибольшей нагрузкой».

«К большому сожалению, москвичи и гости столицы в эти дни не проявили должной дисциплинированности по соблюдению режима самоизоляции. И только это вынудило московские власти пойти на введение этих пропусков», — сказал он.

Комментируя образовавшиеся очереди в метро, Песков отметил, что «это плохо» и опасно, и в данный момент власти столицы стараются это предотвратить. 

В Москве с 15 апреля начали действовать цифровые пропуска для передвижения на общественном и личном транспорте. 

Оформить пропуск можно по адресу nedoma.mos.ru.

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