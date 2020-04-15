В Кремле прокомментировали ситуацию с проверкой пропусков в Москве

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Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал возникшие утром 15 января пробки и скопление людей в метро из-за проверки пропусков.
В Кремле прокомментировали ситуацию с проверкой пропусков в Москве
  • АГН «Москва»

«Есть задача обеспечения пропускного режима, вторая задача — минимизировать проблемы, которые возникают. Можно ли это сделать сразу, за несколько часов — очевидно, нельзя. Происходит отладка», — отметил Песков.

Комментируя очереди в метро, пресс-секретарь сказал, что «это плохо».

«Это опасно, это очень нежелательно и это то, что сейчас старается предотвратить руководство Москвы», — добавил он.

Песков отметил, что также есть проблема в недисциплинированности.

«Первое утро, гигантский город, естественно, это не может быть совсем гладко. Мы, наоборот, должны стремиться к тому, чтобы помочь работе этой системы. Это в наших общих интересах», — сказал он.

Ранее полиция сообщала, что сотрудники ГИБДД с 15 апреля будут проверять все транспортные средства на въезде в Москву, водителей и пассажиров попросят предъявить спецпропуск. В среду утром в районе МКАД образовались пробки.

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