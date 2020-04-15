В Москве составили девять тысяч протоколов о нарушении самоизоляции

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Полиция во вторник, 14 апреля, составила 2 тыс. протоколов о нарушении в Москве режима самоизоляции, а всего с субботы, 11 апреля, выписаны более 9 тыс. протоколов. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на министра столичного правительства Евгения Данчикова.
В Москве составили девять тысяч протоколов о нарушении самоизоляции
  • РИА Новости

«Вчера сотрудники полиции составили 2 тыс. протоколов, за всё время с субботы — уже 9 тыс. протоколов, это именно за нарушения социального дистанцирования», — сказал он.

Данчиков уточнил, что речь идёт о прогулках на улице, в парках, на детских площадках, «шашлыках на природе и так далее».

По словам министра, прогулки с детьми также являются нарушением режима самоизоляции и влекут за собой штраф.

«С детьми гулять нельзя и без детей тоже нельзя. Есть определённые варианты, когда разрешено выходить на улицу. Других вариантов нет», — добавил он.

Ранее сообщалось, что 11 апреля полиция составила 1358 протоколов по факту нарушения правил социальной дистанции.

Также в Москве с 15 апреля начали действовать цифровые пропуска для передвижения по городу. 

Как отмечали в Кремле, введение пропускного режима является вынужденной мерой, поскольку москвичи и гости столицы не проявили должной дисциплинированности.

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