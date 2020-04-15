В Москве составили девять тысяч протоколов о нарушении самоизоляции
- РИА Новости
«Вчера сотрудники полиции составили 2 тыс. протоколов, за всё время с субботы — уже 9 тыс. протоколов, это именно за нарушения социального дистанцирования», — сказал он.
Данчиков уточнил, что речь идёт о прогулках на улице, в парках, на детских площадках, «шашлыках на природе и так далее».
По словам министра, прогулки с детьми также являются нарушением режима самоизоляции и влекут за собой штраф.
«С детьми гулять нельзя и без детей тоже нельзя. Есть определённые варианты, когда разрешено выходить на улицу. Других вариантов нет», — добавил он.
Ранее сообщалось, что 11 апреля полиция составила 1358 протоколов по факту нарушения правил социальной дистанции.
Также в Москве с 15 апреля начали действовать цифровые пропуска для передвижения по городу.
Как отмечали в Кремле, введение пропускного режима является вынужденной мерой, поскольку москвичи и гости столицы не проявили должной дисциплинированности.