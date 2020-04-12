В Москве составили 1358 протоколов за нарушение дистанции

В Москве в субботу, 11 апреля, сотрудники правоохранительных органов и Департамента торговли составили 1358 протоколов по факту нарушения правил социальной дистанции.

Об этом информирует оперативный штаб Москвы по мониторингу ситуации с коронавирусом.

«За субботу сотрудники полиции совместно с сотрудниками ОАТИ, Департамента торговли, префектур составили 1358 протоколов за нарушение правил социальной дистанции по статье 3.18.1 КОАП г. Москвы», — указано в сообщении.

В штабе рассказали, что нарушители собирались в группы либо покидали свои дома без установленной указом мэра причины.

Также оперативный штаб сообщил, что в Москве в пятницу, 10 апреля, 3,5 млн человек покидали свои дома более чем на шесть часов.