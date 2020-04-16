В Приморье выделят ещё 400 коек для пациентов с внебольничной пневмонией
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- РИА Новости
Об этом сообщает Vostokmedia.com.
Планируется выделить дополнительный коечный фонд — снабдить отделения аппаратами искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ), кислородными концентраторами и мониторами.
Отделение лечения внебольничной пневмонии работает на базе Владивостокской клинической больницы №4, туда доставят ещё 400 коек.
«В субботу всё должно быть доставлено на места. Воскресенье — выходной. В понедельник-вторник нам необходимо закончить начатое. Главам муниципальных образований дана команда помогать во всём, поэтому, если есть какие-то сложности, нет транспортного средства или возникают другие вопросы, смело обращайтесь к руководству», — сказал Кожемяко.
Ранее интернет-издание argumenti.ru сообщало, что в Краснодарском крае рассказали о ходе закупки аппаратов ИВЛ.