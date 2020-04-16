В Приморье выделят ещё 400 коек для пациентов с внебольничной пневмонией

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко провёл селекторное совещание с главврачами региональных больниц. Они обсудили работу инфекционных стационаров, где лежат пациенты с коронавирусом и внебольничной пневмонией.

Об этом сообщает Vostokmedia.com.

Планируется выделить дополнительный коечный фонд — снабдить отделения аппаратами искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ), кислородными концентраторами и мониторами.

Отделение лечения внебольничной пневмонии работает на базе Владивостокской клинической больницы №4, туда доставят ещё 400 коек.

«В субботу всё должно быть доставлено на места. Воскресенье — выходной. В понедельник-вторник нам необходимо закончить начатое. Главам муниципальных образований дана команда помогать во всём, поэтому, если есть какие-то сложности, нет транспортного средства или возникают другие вопросы, смело обращайтесь к руководству», — сказал Кожемяко.

Ранее интернет-издание argumenti.ru сообщало, что в Краснодарском крае рассказали о ходе закупки аппаратов ИВЛ.