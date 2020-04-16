Всех граждан, въезжающих в Краснодарский край, отправят на самоизоляцию на две недели.

Как сообщает интернет-издание argumenti.ru, соответствующее распоряжение выдало региональное управление Роспотребнадзора.

На постах водителям и пассажирам автотранспорта выдают предписания главного государственного санитарного врача Кубани.

Также стало известно, что в Удмуртии ужесточают контроль за приезжающими из других регионов, передаёт izhlife.ru. Об этом на заседании регионального оперативного штаба заявил глава республики Александр Бречалов.

«С завтрашнего дня мы разворачиваем тотальный контроль за въезжающими в республику. В первую очередь это аэропорт, все ж/д вокзалы и станции, в том числе и Агрыз», — сказал он.

Ранее сообщалось, что в Кирове усилили патрулирование в скверах и парках.