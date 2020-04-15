В Кирове усилили патрулирование в скверах и парках

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В Кирове усилили патрулирование общественных территорий.
В Кирове усилили патрулирование в скверах и парках
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Об этом сообщает progorod43.

В частности, в Гагаринском парке, Александровском саду и на набережной Грина решили выставить посты там, где самый высокий пешеходный трафик.

«Сотрудники полиции беседуют практически с каждым прохожим. В первую очередь уточняем у гражданина цель пребывания в общественном месте, затем вручаем памятку о соблюдении режима самоизоляции», — заявил начальник отдела исполнения административного законодательства УМВД России по городу Илья Ульянов.

По его словам, если фиксируется явное нарушение карантина, сотрудники составляют протокол.

Ранее, как сообщало URA.RU, в Ханты-Мансийском автономном округе рассказали о методах выявления нарушителей карантина.

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