В Севастополе продлят режим самоизоляции до 26 апреля

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В Севастополе продлят режим обязательной самоизоляции до 26 апреля.
В Севастополе продлят режим самоизоляции до 26 апреля
  • © Константин Михальчевский
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Новый Севастополь».

«Необходимо строго соблюдать режим самоизоляции. Он будет продлён ещё на одну неделю. Завтра такое решение нужно будет принимать», — заявил и. о. губернатора Михаил Развожаев.

По его словам, уже сейчас введены максимально жёсткие меры контроля.

Также стало известно, что в Перми ограничат посещение кладбищ из-за угрозы распространения коронавируса. Об этом сообщает URA.RU.

«До особого распоряжения городские кладбища будут работать только для погребения», — сказали в пресс-службе краевого правительства.

Ранее сообщалось, что в Кирове усилили патрулирование в скверах и парках.

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