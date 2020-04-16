В Севастополе продлят режим самоизоляции до 26 апреля

В Севастополе продлят режим обязательной самоизоляции до 26 апреля.

Об этом сообщает «Новый Севастополь».

«Необходимо строго соблюдать режим самоизоляции. Он будет продлён ещё на одну неделю. Завтра такое решение нужно будет принимать», — заявил и. о. губернатора Михаил Развожаев.

По его словам, уже сейчас введены максимально жёсткие меры контроля.

Также стало известно, что в Перми ограничат посещение кладбищ из-за угрозы распространения коронавируса. Об этом сообщает URA.RU.

«До особого распоряжения городские кладбища будут работать только для погребения», — сказали в пресс-службе краевого правительства.

Ранее сообщалось, что в Кирове усилили патрулирование в скверах и парках.