В Севастополе продлят режим самоизоляции до 26 апреля
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- РИА Новости
Об этом сообщает «Новый Севастополь».
«Необходимо строго соблюдать режим самоизоляции. Он будет продлён ещё на одну неделю. Завтра такое решение нужно будет принимать», — заявил и. о. губернатора Михаил Развожаев.
По его словам, уже сейчас введены максимально жёсткие меры контроля.
Также стало известно, что в Перми ограничат посещение кладбищ из-за угрозы распространения коронавируса. Об этом сообщает URA.RU.
«До особого распоряжения городские кладбища будут работать только для погребения», — сказали в пресс-службе краевого правительства.
Ранее сообщалось, что в Кирове усилили патрулирование в скверах и парках.