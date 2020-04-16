Появилось видео допроса готовившего нападение на школу в Красноярске
Федеральная служба безопасности предоставила видео допроса подростка, который планировал совершить вооружённое нападение на школу в Красноярске.
По словам подростка, он намеревался устроить стрельбу в школе 19—20 апреля.
Ранее сообщалось, что в ходе задержания у него были изъяты обрез охотничьего ружья с патронами, предположительно самодельные взрывные устройства, личные дневники.
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