Появилось видео допроса готовившего нападение на школу в Красноярске

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Федеральная служба безопасности предоставила видео допроса подростка, который планировал совершить вооружённое нападение на школу в Красноярске.

По словам подростка, он намеревался устроить стрельбу в школе 19—20 апреля.

Ранее сообщалось, что в ходе задержания у него были изъяты обрез охотничьего ружья с патронами, предположительно самодельные взрывные устройства, личные дневники.

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