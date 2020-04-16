Появилось видео допроса готовившего нападение на школу в Красноярске

Федеральная служба безопасности предоставила видео допроса подростка, который планировал совершить вооружённое нападение на школу в Красноярске.

По словам подростка, он намеревался устроить стрельбу в школе 19—20 апреля.

Ранее сообщалось, что в ходе задержания у него были изъяты обрез охотничьего ружья с патронами, предположительно самодельные взрывные устройства, личные дневники.