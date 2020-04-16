Учебный год в школах Севастополя завершат 20 мая

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Учебный год в школах Севастополя закончат досрочно — 20 мая.
Учебный год в школах Севастополя завершат 20 мая
  • © Евгений Епанчинцев
  • РИА Новости

Как сообщает РИА Новости Крым, соответствующий приказ размещён на сайте департамента образования и науки.

Из документа следует, что в апреле и мае обучение с 1-го по 10-й класс будет проводиться дистанционно. Часть программы перенесут на следующий год.

Аттестация для 1—9-х классов должна быть проведена до 24 апреля, кроме русского языка и математики для девятиклассников.

Выпускники получат итоговые оценки на основании промежуточных и годовых оценок за 10—11-е классы.

Длительность уроков для всех детей сократят.

Ранее доктор психологических наук, декан факультета психолого-педагогического и специального образования Московского института психоанализа Любовь Григорович в беседе с НСН рассказала, как поддержать детей во время карантина.

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