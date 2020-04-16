В Кремле оценили заявление Трампа о готовности помочь с аппаратами ИВЛ
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- РИА Новости
По его словам, данные заявления являются очень позитивными.
«И, собственно, об этой готовности американский президент говорил Путину в ходе недавнего телефонного разговора», — сказал Песков.
Он добавил, что при необходимости, конечно, Россия воспользуется «таким любезным предложением».
Ранее Трамп заявил, что США готовы передать России аппараты искусственной вентиляции лёгких в качестве помощи в борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19. Он также пообещал помочь Италии, Испании, Франции и другим странам.
В конце марта Россия из-за эпидемиологической ситуации в США предложила американской стороне поддержку и направила самолёт с помощью для борьбы с коронавирусом.