В Кремле оценили заявление Трампа о готовности помочь с аппаратами ИВЛ

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал заявление американского президента Дональда Трампа о том, что США готовы помочь России и другим странам аппаратами искусственной вентиляции лёгких в связи с коронавирусом, когда наладят собственное производство.

По его словам, данные заявления являются очень позитивными.

«И, собственно, об этой готовности американский президент говорил Путину в ходе недавнего телефонного разговора», — сказал Песков.

Он добавил, что при необходимости, конечно, Россия воспользуется «таким любезным предложением».

Ранее Трамп заявил, что США готовы передать России аппараты искусственной вентиляции лёгких в качестве помощи в борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19. Он также пообещал помочь Италии, Испании, Франции и другим странам.

В конце марта Россия из-за эпидемиологической ситуации в США предложила американской стороне поддержку и направила самолёт с помощью для борьбы с коронавирусом.