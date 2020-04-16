Эксперт оценил распространение мошенничества на фоне коронавируса

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Старший пентестер отдела аудита Digital Security Александр Багов прокомментировал ситуацию с распространением мошеннических хищений под видом перевода социальных выплат.
Эксперт оценил распространение мошенничества на фоне коронавируса
  • РИА Новости

Как передаёт газета «Известия», мошенники обещают гражданам сумму в 30 тыс. рублей, якобы положенную в виде поддержки от государства, а затем похищают средства с их счетов.

Отмечается, что чаще всего обещание о выплатах можно встретить на различных сайтах, в соцсетях или при просмотре фильмов онлайн.

«Создаётся сайт, который под предлогом получения социальной выплаты предлагает пользователю ввести персональные данные — в некоторых случаях даже данные банковской карты, на которую должны будут перевести деньги. Для того чтобы сайт вызывал у жертвы больше доверия, его маскируют под официальный ресурс», — пояснил Александр Багов.

В ЦБ предупредили, что обращения с незнакомых сайтов с просьбой сообщить данные карт — это признак мошенничества.

Ранее интернет-газета «Утро.ру» сообщила, что специалисты Центробанка зафиксировали новые схемы хищения на фоне пандемии коронавирусной инфекции.

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